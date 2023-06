Xavier Faura fa «un pas al costat» i no recollirà l'acta de regidor a Tortosa

El candidat republicà diu que estaria incòmode «presidint» l'Ajuntament però el pacte de govern continua obert

Actualitzada 12/06/2023 a les 14:05

Factura ideològica

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Tortosa, Xavier Faura, no recollirà l'acta de regidor i «farà un pas al costat». Després «d'una reflexió en fred» dels resultats del 28-M, Faura apunta que «no ha estat capaç de transmetre la il·lusió i l'empenta» que tenia pel seu projecte i que «no se sentiria còmode» presidint i governant l'Ajuntament de Tortosa amb el 13% dels vots obtinguts. Això, ha afegit, no deslegitima que altres ho puguin fer. De fet, tot i insistir que les negociacions requereixen «discreció», els republicans les mantenen obertes i el pacte de govern continua sent possible tant amb Junts per Tortosa com amb Movem-PSC. Mar Lleixà, número dos de Faura a la candidatura, liderarà el grup municipal.Xavier Faura, ha apuntat que continuarà sent membre d'ERC, com a militant, perquè és el partit que representa «com pensa i com és», però ha remarcat que no «ha vingut a la política a escalfar una cadira» i que davant dels resultats electorals obtinguts com a líder de projecte dels republicans a Tortosa, «fa un pas al, costat i no serà regidor ni portaveu del grup». De fet, ha reconegut que l'incomodaria presidir l'Ajuntament amb un 13% dels vots, una possibilitat que està sobre la taula de les negociacions, ja que ERC ha aconseguit «ser determinant» en la formació del govern municipal de Tortosa, un dels objectius que Faura sí que dona per assolit.D'aquestes negociacions, ERC no en vol donar pistes. «L'important en unes negociacions és la discreció», ha assenyalat Maria Jesús Viña. Viña serà de nou regidora amb la renúncia de Faura. Era la quatre de la llista i formarà part del grup municipal amb el també regidor aquest darrer mandat, Josep Rima, i Mar Lleixà, que podria ser la portaveu del grup municipal.Faura ha fet «una reflexió en fred» del 28-M per prendre la decisió de fer «un pas al costat». Tot i que ha apuntat que podrien «responsabilitzar l'abstenció» o que «la marca» ha perdut representació, sent com una derrota pròpia que ERC Tortosa hagi perdut més d'un miler de vots i un regidor, respecte dels resultats que va obtenir el 2019, quan es va posar al capdavant del projecte a la capital ebrenca, acabat d'arribar a la política municipal.Faura ha recordat que va implicar-s'hi per primer cop el 2017, com a president de la sindicatura electoral per al referèndum de l'1-O a la demarcació de Tarragona. «Vaig trencar els esquemes de molta gent, que m'ubicaven ideològicament en un altre lloc i s'equivocaven, però aquesta falta d'ubicació potser m'ha provocat també dificultats a l'hora de treballar», ha assenyalat.El candidat d'ERC a l'alcaldia de Tortosa ha assegurat que continuarà implicat en el projecte republicà a la ciutat. «Potser no ho he sabut transmetre prou bé, però amb les possibilitats que hem tingut aquests quatre anys es pot fer immensament millor, amb una Tortosa per a tothom i no excloent i estaré amb el grup de gent que treballaràs per implementar el nostre projecte», ha defensat.