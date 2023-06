Junts trenca el preacord amb ERC per governar el Consell Comarcal del Montsià

Salvadó diu que s'obren «nous escenaris» a la Terra Alta on tenien un acord amb Junts i no descarta que esquitxi Tortosa

Actualitzada 12/06/2023 a les 15:54

Estupefacció i desconcert a ERC, després que Junts per Catalunya no hagi complert el preacord assolit per governar plegats al Consell Comarcal del Montsià. Segons ha apuntat el president de la federació republicana a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó, el pacte per governar amb Junts al Montsià i a la Terra Alta es va tancar dimarts passat, però divendres, el PSC va comunicar a ERC que serien ells qui tindrien el govern comarcal amb Junts al Consell del Montsià. «No són pràctiques habituals i evidentment, laminen claríssimament la confiança», ha lamentat Salvadó. De fet, el president republicà a l'Ebre dona per liquidat el pacte a la Terra Alta i no descarta que esquitxi les negociacions de Tortosa.Junts per Catalunya i ERC va acordar que, per respectar la llista més votada, governarien plegats al Montsià i la Terra Alta. Els republicans tindrien la presidència al Consell Comarcal del Montsià, on són primera força, i Junts a la Terra Alta, amb el mateix argument. Quan divendres passat van conèixer que Junts per Catalunya havia negociat i tancat un pacte de govern al Montsià amb el PSC, van quedar «desconcertats».Salvadó ha assenyalat que s'ha perdut «la confiança» en «un grup polític que no respecta els pactes i acords presos». «Una de les premisses clares és que quan arribes a un acord, l'altra part el respectarà», ha dit i ha assenyalat que ara «és molt complicat asseure's en una taula per continuar treballant en nous acords».De fet, des de la Federació d'ERC a les Terres de l'Ebre donen també per trencat el pacte a la Terra Alta i que «això obre altres escenaris que a priori estaven tancats». «Ens obligarà a buscar altres fórmules que garanteixin la governabilitat dels diferents consells comarcals, pensant en els ciutadans i ciutadanes de les Terres de l'Ebre», ha afegit.Tampoc descarta que esquitxi la negociació per l'Ajuntament de Tortosa, tot i que ha apuntat que els equips negociadors «són diferents» i podria «escapar d'aquesta dinàmica». «Esperem que no tingui influència, però és veritat que quan t'asseus a una taula, la prerrogativa imprescindible per poder negociar alguna cosa és que allò que s'acorda, es compleixi», ha recriminat. «És evident que des d'ERC estem desconcertats amb Junts per Catalunya», ha insistit.