El festival RIHIHIU s'expandeix pel Montsià amb una edició d'estiu i una altra a la tardor

El festival creix en propostes de petit format i programa Adriano Galante i Joana Gomila i Laia Vallès

Actualitzada 12/06/2023 a les 19:21

Programació d'estiu

El festival s'amplia a la tardor

RIHIHIU, el festival d'arts escèniques, s'expandirà per la plana del Montsià en dues edicions: una d'estiu, que se celebrarà del 28 al 30 de juliol a Mas de Barberans, i una altra a la tardor, del 20 al 22 d'octubre a Santa Bàrbara. Tot i que la programació encara no està tancada, l'organització ha avançat alguns dels caps de cartell.Es tracta de l'artista Vicent Matamoros, qui donarà el tret de sortida a l'edició d'estiu, Adriano Galante, l'artista transgènere Graham Bell, que liderarà una cercavila queer i transfeminista, així com el duet format per Joana Gomila i Laia Vallès. En la tercera edició, el festival creix en propostes de petit format, segons han explicat els organitzadors.«La nostra intenció és posar el focus en els espais de fora vila que queden entre els municipis, com els camps d'oliveres, les cases de camp o els molins, espais de trobada en època de collita, de diversió i que quedaven fora del control dels municipis i, per tant, de la dissidència i d'experimentació», ha explicat Anna Zaera, codirectora del festival. Conjuntament amb Zoraida Roselló, fa dos anys van impulsar un festival participatiu d'arts vives -teatre, dansa, circ, música, llibres, debats, accions comunitàries- a Santa Bàrbara, amb la voluntat de reflexionar sobre el patrimoni local i paisatgístic des d'una perspectiva de gènere.La programació d'estiu arrencarà amb l'actuació de l'artista d'Alcanar Vicent Matamoros el 28 de juliol. El músic farà una acció sonora amb 'cantadores' locals entonant el crit del Rihihiu. El mateix dia, el cantant, músic i performer Adriano Galante presentarà el nou àlbum 'Toda una alegria'. El disc compta amb les col·laboracions de Silvia Pérez Cruz, Ana Tijoux, Maria Arnal, Refree, Rita Payés, Pol Batlle, b1n0, Tarta Relena, Mestre Espada, Júlia Colom i Lucía Fumero, a més de membres de Seward i Judit i Meritxell Neddermann.L'endemà, dissabte 29 de juliol a la tarda, serà el torn de l'artista transgènere Graham Bell, el qual liderarà una cercavila queer i transfeminista amb banda de música i cors participatius. L'espectacle fusionarà la cultura popular i la crítica social, segons han detallat des de l'organització. A la nit, Joana Gomila i Laia Vallès presentaran 'Així Deçà', amb el qual el duet expandeix les ones vibratòries del seu univers sonor formant un arxipèlag creatiu on entren en diàleg la glossa, l'imaginari surrealista, la fantasia de les il·lustracions i els contes futuristes.El certamen s'amplia en una edició a la tardor, que se celebrarà del 20 al 22 d'octubre. Des de l'organització, ja han confirmat els primers noms que hi actuaran. Es tracta del quartet de clàssica Accent Ensemble i de la cantant, compositora i productora Marina Herlop, una de les «màximes exponents» de la música electrònica, que oferirà un concert en el qual transformarà la seva formació musical clàssica en pura avantguarda.