Inici de les obres de l'aparcament del fossat de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Les obres per situar el pàrquing provisional s'iniciaran el dia 19 de juny i la durada prevista és de 18 setmanes

Actualitzada 10/06/2023 a les 11:26

El pròxim dilluns 19 de juny s'iniciaran les obres de l'aparcament provisional del projecte d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Amb aquests treballs se substituirà l'actual aparcament del fossat per un pàrquing de tres plantes, que albergarà més de 400 places. Les obres de l'aparcament tindran una durada prevista de 18 setmanes.El pàrquing desmuntable al fossat és la primera fase del projecte d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, que es preveu construir davant l'accés principal del centre. Una vegada finalitzat l'aparcament s'iniciarà la primera fase de l'ampliació, que consistirà en l'obra de nova construcció de 10.618,38 metres quadrats. Posteriorment, una segona fase que inclourà les obres de reforma de la segona planta de l'edifici actual, amb l'equipament corresponent. En total, es preveu que el projecte d'ampliació estigui enllestit en 18 mesos.Des de l'inici del projecte es va crear una comissió tècnica de seguiment per garantir que no es perjudiqui cap element patrimonial de valor, on hi ha participat des del primer moment tècnics del Departament de Cultura i Patrimoni, la gerència territorial de l'Institut Català de la Salut, la Divisió de Patrimoni i Inversions del Servei Català de la Salut, l'Ajuntament de Tortosa i la Regió Sanitària Terres Ebre, resultant amb el vistiplau per part de la Comissió de Patrimoni de Terres de l'Ebre a iniciar el projecte d'ampliació.