ERC i PSC pacten a Móra la Nova i es repartiran l'alcaldia i les tinències d'alcaldia

Els dos partits sumen 8 dels 11 regidors i promouran millores socials, econòmiques i d'infraestructures

Actualitzada 10/06/2023 a les 18:20

Les executives locals d'ERC i el PSC a Móra la Nova (Ribera d'Ebre) han avalat aquest dissabte la proposta d'acord pels propers quatre anys pel govern municipal. En l'àmbit organitzatiu, l'alcaldia del primer any i mig recaurà sobre el regidor que designi el PSC i la primera tinència d'alcaldia recaurà sobre el regidor que designi ERC. La resta de legislatura, dos anys i mig, l'alcaldia recaurà sobre el regidor que designi ERC i la primera tinència d'alcaldia recaurà sobre el regidor que designi el PSC. ERC va treure cinc regidors i el PSC, tres, mentre que Junts es quedarà a l'oposició amb tres regidors.Els òrgans col·legiats i la representació en altres organismes per part de l'Ajuntament es distribuiran en proporcionalitat al nombre de regidors de cada formació. Així, la junta de govern inicial tindrà dues tinences d'alcaldia per a ERC i una per al PSC. Quan l'alcalde passi a ser d'ERC, les tinences d'alcaldia es repartiran a la inversa.Pel que fa al programa de govern, es treballaran conjuntament els dos programes electorals, especialment en els àmbits social, econòmic i d'espai públic, «sempre que siguin viables». S'impulsarà la transparència en la gestió municipal, sobretot en l'àmbit econòmic, i es promourà un codi de bon govern entre els càrrecs electes. Es reduiran les barreres arquitectòniques i es reclamaran a les altres administracions millores en infraestructures viàries i ferroviàries com la connectivitat interna per carretera de les Terres de l'Ebre, millores a la N-420, la C-12 i la C-44, la promoció de trens ràpids directes fins a Reus, Tarragona i Barcelona, l'augment de la velocitat i reducció d'avaries dels trens, i la millora del pas a nivell a la N-420.