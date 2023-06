ERC i PSC signen un acord per governar conjuntament el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

La presidència de l'ens recaurà en els republicans, mentre que els socialistes ocuparan dues vicepresidències

10/06/2023 a les 11:17

Les formacions d'ERC i la Candidatura de Progrés, vinculada al PSC, han signat un acord per governar conjuntament el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. La presidència de l'ens recaurà en els republicans, mentre que els socialistes ocuparan la primera i quarta vicepresidència.Entre les accions específiques marcades a l'acord destaquen la creació d'una taula de transició energètica i el treball conjunt per demanar a les administracions millores de les infraestructures ferroviàries i de les carreteres N-420 i C-12.L'entesa arriba després que ERC perdés la majoria absoluta el 28 de maig, on va aconseguir un regidor menys que quatre anys enrere. La Candidatura de Progrés, per la seva part, va mantenir els dos consellers obtinguts el 2019.