ERC i Alternativa Senienca pacten el govern municipal de la Sénia pels propers quatre anys

Els dos partits sumen 7 dels 13 regidors del consistori i l'alcaldessa serà la republicana Victòria Almuni

Actualitzada 10/06/2023 a les 19:12

ERC i Alternativa Senienca han anunciat aquest dissabte un pacte per a la governabilitat de la Sénia (Montsià).El pacte inclou l'elecció de Victòria Almuni (Endavant la Sénia-ERC) com a alcaldessa i d'Arturo Martínez (Alternativa Senienca) com a primer tinent d'alcaldia. ERC, amb 5 regidors, va guanyar les eleccions per pocs vots a Futur la Sénia-Movem Terres de l'Ebre, propera als comuns, que també va obtenir cinc regidors. Alternativa va treure dos regidors, i el PSC, un.Així, els dos partits governants tindran una majoria absoluta de 7 regidors sobre 13.