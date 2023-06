Denuncien el responsable d'una granja de porcs del Montsià per un vessament incontrolat de purins

Els fems líquids van afectar una explotació veïna i van arribar fins la carretera Tv-3421, segons els Mossos

Actualitzada 09/06/2023 a les 18:01

Agents de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra han denunciat el responsable d'una granja de porcs del Mas de Barberans per un vessament incontrolat de purins que va afectar a terrenys propers així com la carretera TV-3421.Els agents van tenir coneixement del vessament i es van desplaçar al lloc, on van observar com una gran quantitat de fems líquids havia inundat, principalment una finca veïna de l'explotació. Per un dels laterals d'aquesta finca, els purins havien vessat fins la carretera i arribaven a una distància d'uns cent metres. La inspecció posterior de l'explotació va permetre constatar que els purins havien sortit d'una de les basses de contenció de les quals disposava la instal·lació.Aquesta bassa tenia una capacitat aproximada de 300.000 litres i estava pràcticament buida. Segons els Mossos, una mala manipulació del sistema de buidatge de la bassa, juntament amb unes instal·lacions deficitàries, podrien ser les causes del vessament. El cos policial traslladarà la denúncia al Departament d'Acció Climàtica, com a organisme competent en la matèria.