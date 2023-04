Capçanes dona a conèixer un dels conjunts d'art rupestres més destacats i rars de Catalunya

Una trentena de persones visiten La matança, l'única escena d'art llevantí que representa un sacrifici humà

08/04/2023 a les 17:14

Una ruta cultural dona a conèixer un dels conjunts d'art rupestres més destacats i rars de Catalunya ubicat a Capçanes (Priorat), que habitualment no és accessible al públic general. La zona concentra una alta densitat de pintures d'art llevantí en un mateix territori. Una trentena de persones han visitat aquest dissabte La matança, l'única escena de l'arc Mediterrani que representa un sacrifici humà d'una comunitat contra una altra. És una de les tres pintures que es poden veure de prop en un recorregut organitzat per Còdol Educació i l'Ajuntament de Capçanes, que mostra aquest patrimoni cada primer dissabte de mes. Excepcionalment, aquesta Setmana Santa s'han preparat tres sortides, l'última de les quals serà aquest Dilluns de Pasqua.Més enllà d'aquesta escena, del conjunt d'art rupestre de Capçanes en destaca la densitat de pintures en un mateix territori. A tot Catalunya hi ha 120 abrics amb representacions rupestres, 43 dels quals són a la comarca del Priorat. D'aquests, 19 es troben al terme municipal de Capçanes.Tot el conjunt artístic de Capçanes no es va descobrir fins el 2006, moment a partir del qual es va iniciar una tasca de protecció i conservació de l'espai. D'aquesta manera, no s'hi pot accedir per lliure i cal reservar cita prèvia per veure les pintures de prop.