Mor un home en un incendi en un pis de Benissanet

El foc ha tingut lloc aquesta matinada en uns baixos del carrer dels Cavallets

Actualitzada 06/04/2023 a les 09:28

Els Bombers de la Generalitat han estat alertats, a les 04.25 hores d'aquesta matinada, d'un incendi als baixos, de petites dimensions, d'un edifici de planta baixa i dues alçades, del carrer dels Cavallets de Benissanet.Fins al lloc s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers que a les 04.49 hores ja donaven el foc per apagat. En accedir a l'interior, han localitzat el cos sense vida d'un home. Han ventilat el pis, que havia quedat afectat pel fum i han revisat els pisos superiors. En comprovar que no hi havia afectació els veïns, que havien sortit de l'edifici, hi han pogut retornar.Fins al lloc s'hi han desplaçat vuit patrulles dels Mossos d'Esquadra, que es faran càrrec de la investigació, i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).