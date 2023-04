El Centre Picasso d'Horta troba vuit evocacions del poble del pintor

Són obres fetes el 1901, quan busca refugi en els records que té d'Horta al dolor pel suïcidi del seu amic i d'altres, el 1903

El Centre Picasso d'Horta de Sant Joan (Terra Alta) ha trobat i incorporat a la seva pinoteca (en reproduccions) vuit evocacions que el pintor va fer de la seva primera estada al poble de la qual es compleixen 125 anys. Són obres fetes a Barcelona, el 1901 quan busca refugi en els records que té d'Horta al dolor pel suïcidi del seu amic, el pintor Carles Casagemes a París, i d'altres del 1903. Picasso pinta escenes com la festa dels bous a la plaça, el ball de la jota i gent i les cases d'Horta, com la del seu amic Pallarès. El centre hortolà continua sense a penes suport de les administracions i no podrà celebrar l'efemèride de la primera estada o l'Any Picasso, quan es compleixen 50 anys de la mort de pintor malagueny.Les noves evocacions que Picasso va fer d'Horta de Sant Joan mostren algunes escenes populars, com els bous a la plaça prop de l'església, un retrat del carrer i la zona coneguda com «la costereta », i també el d'un grup de dones a les portes de missa. Hi ha altres dibuixos de la taverna, amb el seu propietari tocant la guitarra –un gran amic el pintor quan va tornar al poble el 1909–, el ball de la jota i altres escenes quotidianes, una d'elles a casa del seu gran amic, el pintor hortolà Manuel Pallarès, que el porta al poble convalescent d'escarlatina el 1898. Aquestes últimes evocacions de Picasso sobre Horta s'han trobat als Estats Units, Jerusalem, Suïssa, França i Alemanya. Els olis sobre tela de 1901 s'han localitzat al Kunsthaus Zürich (Suïssa), al Museu d'Israel (Jerusalem) i al Fogg Art Museum de Harvard (Estats Units), i la resta d'aquarel·les i dibuixos a tinta i a llapis de 1903 es conserven al Museu Picasso de París (França), Los Angeles Country Museum of Art (Estats Units), al Von der Heydt Museum de Wuppertal (Alemanya) i d'una col·lecció privada de Suïssa.De fet, per poder veure totes les obres que recull el Centre Picasso, caldria anar a més d'una desena de països i a una trentena de museus, però seria encara més difícil veure les originals de les col·leccions privades. Normalment, fer-ne reproduccions «no és massa difícil». Cal pagar el procés i rebre les autoritzacions corresponents. «El procés és laboriós, però és factible», diu Elies Gastón, president del Centre Picasso. Poder incorporar nou material és molt important.La pinoteca del Centre Picasso té prop de 200 obres, però ara se'n van descobrint més a poc a poc. De vegades per Internet, de vegades algú que reconeix el poble en un quadre en un museu de qualsevol racó del món, o de vegades, com ha passat fa poc, algú que els contacta perquè «ha heretat» una obra dels anys joves de Picasso i no sap si està feta a Horta. «També hi ha museus que tenen obres d'Horta però no ho saben. Ho sabem nosaltres perquè coneixem el paisatge, l'estil de l'època, però en moltes de les obres no consta que van fer a Horta», ha detallat Gastón.Els primers anys del centre les obres es localitzaven gràcies a la implicació i els coneixements Josep Palau i Fabre, poeta i dramaturg que va ser un dels màxims especialistes en l'obra del pintor, amb el qual va tenir una estreta relació els últims anys de l'artista, i que es va bolcar en ajudar la posada en marxa del centre hortolà. És seva la frase que «a Horta és com si li hagués tocat la loteria, té la butlleta a casa i no la va a cobrar».