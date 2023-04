Mor el conductor d'un cotxe en una col·lisió frontal amb un camió a la C-221 a Batea

Pel que fa al conductor del camió, ha resultat ferit menys greu i l'han traslladat a l'hospital de Móra d'Ebre

Actualitzada 05/04/2023 a les 18:40

Aquest dimecres al migdia s'ha registrat un sinistre viari mortal a la C-221 a l'altura del punt quilomètric 70 a Batea (Terra Alta). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 14.41 h. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un turisme i un camió. Com a conseqüència de la topada, la persona que conduïa el turisme ha resultat morta. Pel que fa al conductor del camió, ha resultat ferit menys greu i l'han traslladat a l'hospital de Móra d'Ebre.Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La carretera s'ha hagut de tallar en tots dos sentits.