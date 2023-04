Enxampen cinc individus amb més d'una tona de llentiscle durant l'incendi de Gandesa

Havia estat recollit sense autorització a la Serra de Pàndols durant el desenvolupament d'un incendi forestal

El Seprona va sorprendre cinc individus amb una gran quantitat de llentiscle (pistacea lentiscus) a l'interior d'una furgoneta quan estava col·laborant a l'incendi de la Serra de Pàndols, a la Terra Alta. Els individus van ser localitzats en una zona protegida ubicada dins de la reserva comunitària Xarxa Natura 2000, entre Gandesa i Pinell de Brai.Els agents van comprovar que aquests cinc individus, residents a Mataró, havien recollit l'arbust a zona protegida, sense l'autorització administrativa pertinent, trobant el vehicle molt proper al punt d'inici de l'incendi, que finalment va cremar entre 3 i 4 hectàrees.Des de fa temps, preocupa l'augment de la recol·lecció massiva i indiscriminada de brots de llentiscle, que podria generar problemes al medi ambient per abandonament de residus o fins i tot provocar incendis forestals.Els agents del Seprona orienten els seus serveis a la protecció dels hàbitats naturals en tots els seus vessants, intentant evitar el deteriorament que activitats com la recollida de llentiscle provoquen al territori, incautant al llarg de l'any centenars de quilos d'aquest arbust i procedint a denunciar les persones relacionades amb aquestes activitats furtives.En aquest cas, els estris usats per a la recollida indiscriminada, juntament amb els més de mil quilos confiscats, van ser dipositats a la deixalleria municipal de Gandesa per a la seva destrucció, donant compte del fet als Serveis Territorials d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya.