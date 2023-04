Denuncien que la reserva de caça dels Ports és un reservori de senglars i desborda la població a l'Ebre

El sindicat agrari proposarà modificar la gestió i els límits de la cacera al massís per evitar destrosses als cultius

Actualitzada 05/04/2023 a les 19:25

Unió de Pagesos (UP) denuncia que la reserva de la caça dels Ports s'ha convertit en un reservori de senglars, la població està desbordada i els animals acaben provocant importants danys als cultius més pròxims. Asseguren que el nombre de batudes per quilòmetre quadrat en aquest espai de cacera és de 0,2, molt per sota de la mitjana que se situa al 0,9, i que només s'utilitza entre un 40% i un 50% del terreny.Segons el sindicat agrari, això ha comportat que els senglars criïn en aquestes zones on no es caça i que es desplacin per trobar aliment als cultius pròxims que destrossen. UP ha anunciat que proposarà «una modificació substancial» de la gestió i dels límits de la reserva de caça en una reunió de la junta que es fa el 12 d'abril.Segons Unió de Pagesos, a la reserva de la caça dels Ports s'ha caçat de mitjana el 34% dels senglars de les batudes, quatre punts per sota de la mitjana registrada els darrers cinc anys (del 38%). El sindicat també considera que les condicions en què s'executa la caça són «molt poc efectives», com també el límit en el nombre i la raça dels gossos, així com els dies hàbils per caçar.El sindicat ha alertat d'un possible augment de població de la cabra hispànica i demana la previsió d'un pla de gestió per evitar que es repeteixi la situació de sobrepoblació i posterior col·lapse provocat per la sarna. A més, recorda que aquesta espècie va ser la primera que va provocar «greus danys irreparables» en el patrimoni de la pedra seca dels Ports i dels seus voltants.