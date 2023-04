Flix presenta un projecte de renovació del Mercat Municipal amb fons Next Generation

El projecte se centra en la reactivació de l'espai mitjançant l'optimització de l'eficiència energètica i la dinamització d'aquest

Actualitzada 03/04/2023 a les 16:09

L'Ajuntament de Flix ha sol·licitat una nova ajuda del Fons Next Generation per a la renovació i dinamització del Mercat Municipal de Flix, del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme convocada per aquest 2023 en la línia d'ajudes per al suport de mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.La majoria d'actuacions que s'inclouen en el projecte se centren en la reactivació del Mercat Municipal, des de la climatització i la instal·lació de plaques fotovoltaiques per afavorir l'eficiència energètica amb un software d'optimització de consum, la renovació de les cambres frigorífiques i de les portes d'accés i l'arranjament de la plaça i dels carrers adjacents per millorar-ne l'accessibilitat.A més a més, també es projecten algunes reformes a l'interior del Mercat, com és la renovació d'una parada per convertir-la en un show cooking, la instal·lació d'un espai multiús on productors locals i clients es puguin reunir per fer tastos de productes, la renovació de la zona de la cafeteria i altres mesures secundàries.Per altra banda, el projecte inclou mesures de modernització del comerç, com és la incorporació d'una aplicació mòbil per tenir un sistema de fidelització digital i una empresa de gestió de les xarxes socials del Mercat Municipal per tal de dinamitzar-lo als canals digitals.Amb tot, el projecte està pressupostat per un total de 513.547,21 euros, el 80% del qual quedaria cobert per la subvenció del Fons Next Generation i el termini previst per executar-lo seria abans del juny del 2024.