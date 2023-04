Tortosa reclama eliminar la bretxa salarial i la corresponsabilitat a la llar pel 8-M

CCOO, UGT i USOC apleguen una seixantena de persones en una concentració davant de l'Ajuntament

Actualitzada 08/03/2023 a les 17:38

Les dones tornen a sortir al carrer aquest 8-M a les Terres de l'Ebre sense les limitacions imposades els últims dos anys per la pandèmia. Els sindicats majoritaris -CCOO, UGT i USOC- han aplegat aquest matí una seixantena de persones -dones i homes- a la plaça d'Espanya de Tortosa, just davant de l'Ajuntament, per alçar la seva veu contra les discriminacions, les barreres persistents i a favor de la igualtat efectiva.L'eliminació de la bretxa salarial, la temporalitat en sectors laborals feminitzats, la necessitat de plans d'igualtat a les empreses que incorporin efectivament l'assetjament sexual o la corresponsabilitat en les tasques de la llar i les cures han estat les seves principals reivindicacions.