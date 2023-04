Nou accident mortal al Baix Ebre: un motorista ha perdut la vida a la C-12 a Roquetes

La víctima era veí de Tortosa i tenia 43 anys

Actualitzada 07/03/2023 a les 13:48

Un motorista ha mort aquest matí a la C-12 a Roquetes. Segons el Servei Català de Trànsit l'accident s'ha produït a les 08.15 hores al quilòmetre 16 de la via ebrenca en sentit nord. La carretera es troba tallada en els dos sentits.Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut un accident amb una motocicleta implicada. A conseqüència de l'accident, el conductor i únic ocupant del vehicle de dues rodes ha mort. Es tracta de R.K., de 43 anys i veí de Tortosa.Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Es tracta del segon accident mortal en tres dies a les Terres de l'Ebre, després de l'accident del passat diumenge on van morir tres menors a la TV-3022 al Perelló.Amb aquesta víctima, són 26 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya (dades provisionals).