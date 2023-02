Ulldecona adjudica les obres per posar plaques fotovoltaiques al sostre dels dos pavellons

Part de l'energia s'usarà per als equipaments esportius i la resta podrà abastir fins a 200 cases o comerços

Actualitzada 02/02/2023 a les 07:58

Projecte llest per créixer

Licitació conjunta

Una altra comunitat als Valentins

L'Ajuntament d'Ulldecona ha adjudicat les obres de construcció de dos instal·lacions fotovoltaiques a les cobertes del pavelló del carrer Vicent Aubà i del pavelló esportiu de l'avinguda Terrers. L'adjudicació s'ha fet per 222.987,11 euros, un estalvi respecte els 400.000 euros de licitació aconseguit, en part, pel concurs conjunt que es va fer amb un tercer projecte del poble veí de Godall. Les plantes produiran 319.558 kWh anuals. Permetran l'autoconsum dels dos equipaments esportius i oferir electricitat a 200 habitatges i petits comerços del municipi. Caldrà ser soci de la comunitat energètica que s'ha de constituir aviat, la qual signarà un conveni amb l'Ajuntament per a l'aprofitament de l'energia restant de les plantes.Als pavellons d'Ulldecona s'hi instal·laran generadors fotovoltaics interconnectats a la xarxa interior elèctrica de baixa tensió, que permetran el consum de l'electricitat generada als dos equipaments i cedir la resta a la comunitat energètica que s'està constituint. L'alcaldessa Nuria Ventura ha avançat que ja hi ha una dotzena de famílies compromeses per associar-se, i fins a una seixantena que s'hi ha interessat.El canvi legislatiu que permet abastir un radi de dos quilòmetres amb l'energia generada per aquest tipus d'instal·lacions renovables, facilita que tota la ciutadania d'Ulldecona se'n pugui beneficar, «sense discriminar a ningú» com passava amb la primera limitació del radi a 500 metres i que deixava fora d'aquesta iniciativa als veïns que viuen més lluny dels pavellons.El projecte «està prou madur», segons Ventura, perquè estigui en marxa abans de l'estiu. L'empresa e-Plural ha fet l'acompanyament i assessorament per crear aquesta comunitat energètica a través del projecte Singulars. Els socis pagaran una aportació inicial i es preveu que la llum els costi entre sis o set cèntims d'euro per kilowatt.També s'ha previst un consum en dos trams, per a habitatges i per a comerços, de manera que no calgui malvendre l'energia a la xarxa elèctrica general. Cada soci podrà consumir el 30% o 40% de l'energia que capta, perquè en les hores que no està a casa i no consumeix, «no s'hagi de llençar l'energia a la xarxa a un preu miserable». «Si gasto 5 kW i els agafo, 3 kW els perdré perquè les hores que treballo fora de casa, no gasto res», ha exemplificat Núria Ventura. Aquests kilowatts es gastaran i es compensaran durant l'horari comercial, quan els comerços tenen «més activitat», però els veïns no n'estan consumint als domicilis.Amb aquesta primera fase, l'energia de les plaques solars dels dos pavellons d'Ulldecona permetria arribar al 10% dels habitatges i comerços, però l'alcaldessa ja preveu que «si funciona i creix», disposen de més equipaments municipals per instal·lar més plaques fotovoltaiques. Ventura ha detallat, per exemple, que es podrien posar panells solars «al magatzem de la brigada municipal, el mercat municipal, i fins i tot a sostre de l'escola», però també es podria buscar la cessió de sòls en coberta en habitatges privats cedits a la comunitat energètica.Amb la capitalització inicial que han de fer els socis, es podran finançar futures noves instal·lacions i «continuar creixent». Les dues primeres plantes fotovoltaiques es pagaran amb ajuts dels fons europeus (uns 70.000 euros) i recursos propis de l'Ajuntament.Les ofertes més avantatjoses presentades van ser el de l'empresa Eiffage energia SLU, amb un preu d'execució de 109.469,80 euros (IVA inclòs) per a l'obra del lot 1, i el de l'empresa Electricitat Boquet SL, amb un preu de 113.517,31 euros (IVA inclòs) per al lot 2. La mesa de contractació d'aquests projectes va proposar l'exclusió en el procediment de licitació d'una oferta que no es va justificar de manera suficient a criteri tècnic. La producció anual prevista de les dos instal·lacions és de 154.582 kWh (al pavelló poliesportiu de l'avinguda Terrers) i de 164.976 kWh (al pavelló del carrer Vicent Aubà).La licitació es va fer conjuntament en l'Ajuntament de Godall que va presentar un tercer lot per construir una planta solar en un equipament del seu municipi, adjudicat també a una d'aquestes empreses. A Godall el sistema per distribuir l'electricitat produïda es basarà en el lloguer de les plaques fotovoltaiques de la instal·lació als ciutadans interessats, de moment una seixantena de persones.Ventura ha destacat aquesta «nova» fórmula de licitació compartida entre dos consistoris, perquè permet aconseguir un «millor preu» d'adjudicació» i «estalviar molts diners», com a mínim entre un 10% i un 15% del preu inicial. «Ens va anar molt bé perquè el cost baixa en la presentació d'ofertes», ha assenyalat. Una altra facilitat per fer aquest tràmit ha sigut que els dos ajuntaments comparteixin interventor. «No descarto que la iniciativa es pugui repetir en altres aspectes, com l'asfalt de carrers o coses que fem tots. Ens podríem estalviar molts diners», ha insistit.Tot i que l'Ajuntament d'Ulldecona no coneix els detalls del projecte, una altra empresa energètica projecta una planta fotovoltaica prop del nucli dels Valentins. Aquesta companyia ha proposat crear una segona comunitat energètica als veïns d'aquesta pedania perquè siguin «autosuficients» energèticament i que els 350 habitants s'abasteixin amb l'electricitat de la central.L'alcaldessa d'Ulldecona ha destacat la importància d'aquestes actuacions per fomentar l'estalvi energètic, amb «múltiples beneficis ambientals com la descarbonització, l'energia quilòmetre zero, la dinamització i sostenibilitat del territori; beneficis socials com construcció de les comunitats energètiques; i també econòmics amb un estalvi en les factures elèctriques de les llars cada any».