Torna a estar operatiu el Pas de Barca de Flix

Actualitzada 02/02/2023 a les 09:31

Des de l'1 de febrer torna a estar en funcionament el servei del Pas de Barca de Flix després d'haver estat més d'un any fora de servei i sis mesos en reparació. Durant aquest període de temps, els llaguts Democràcia i Assumpció s'han renovat totalment.El batlle Francesc Barbero ha remarcat que «són els dos últims llaguts tradicionals de fusta que queden en tot l'Ebre català, la qual cosa implica la responsabilitat de mantenir l'herència que ens ha tocat. És per això que no hem escatimat esforços ni ho farem en un futur per tal de mantenir-lo».L'actuació s'ha dut a terme gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona i de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), que han ajudat a costejar bona part de les despeses.Actualment, el Pas de Barca es troba en la fase final del procés de legalització com a pont mòbil, ja que malauradament no és possible legalitzar aquest tipus d'embarcacions com a altra cosa. Justament aquest pas és el que també ha motivat que es pugui fer un procés d'internalització del personal que fins ara operava la barca, que era un autònom mitjançant una concessió.Paral·lelament, des de l'Ajuntament de Flix s'està explorant la declaració del Pas de Barca de Flix com un Bé Cultural d'Interés, ja que es creu que ara mateix va molt més enllà de ser un simple mitjà de transport i mereix algun tipus de protecció cultural.