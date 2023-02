Emili Bayo converteix el Delta de l'Ebre en protagonista en seva última novel·la

L'escriptor fa una mirada cap a l'interior de tres personatges que coincideixen a Deltebre després del temporal Gloria

Actualitzada 02/02/2023 a les 09:08

L'autor lleidatà Emili Bayo presenta Després de la tempesta, una nova novel·la on el Delta de l'Ebre es converteix en protagonista, en ser el punt de trobada de tres personatges les històries conflictives dels quals s'entrellacen mentre es recuperen dels estralls ocasionats pel temporal Glòria al territori.L'escriptor descriu la seva nova obra com un relat sobre la solitud i la necessitat de la companyia d'uns altres, on un vell solitari desencantat amb la societat, una periodista que fuig del maltractament de la seva parella i una adolescent en conflicte amb el món cohabiten en una masia propera a la localitat de Deltebre (Baix Ebre).Atret des de sempre pel Delta de l'Ebre, Bayo es remunta a la seva infància, tot i que destaca que la concepció de la novel·la va tenir lloc l'any 2020, quan va decidir passar una temporada allí, coincidint amb la pandèmia i el temporal Gloria.L'autor explica que una de les particularitats de la novel·la és la seva aposta tècnica, consistent a intercalar la narració en tercera persona amb la primera persona per indagar en l'interior dels personatges.En la seva exposició, també destaca que l'ocupació de diferents formes de parlar en funció del personatge pot sorprendre al lector de Barcelona, exemplificant-ho amb el vell Edmon, qui barreja el dialecte lleidatà amb el tortosí.Quant a l'important rerefons polític present en la novel·la, Bayo ho centra en l'enfrontament entre l'Edmon i el seu germanastre Julià, el primer immers en una vida retirada, i el segon molt implicat en la política de la postguerra.