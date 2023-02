Detinguts per robar telèfons mòbils a l'interior d'una discoteca d'Amposta

Els Mossos també van detenir diumenge dos joves per robar unes sabatilles a un altre jove a l'estació d'autobusos

Actualitzada 02/02/2023 a les 11:43

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Amposta cinc joves d'edats compreses entre els 21 i 23 anys, com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb violència i intimidació, i sis delictes de furt.Els fets van ocórrer durant la nit del passat dissabte 28 de gener i matinada del diumenge 29, quan els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement que dos joves havien agredit un menor d'edat quan sortia d'una discoteca d'Amposta i li havien sostret el telèfon mòbil.Els agents van iniciar una recerca que va permetre la localització i detenció dels dos presumptes autors d'aquest robatori amb violència.Durant la detenció els policies van trobar en possessió dels arrestats el telèfon sostret a la víctima i altres dos que també havien estat furtats a l'interior de la discoteca, essent les víctimes també menors d'edat.Paral·lelament a aquesta actuació agents de la Policia Local d'Amposta van detenir un altre jove que havia creat aldarulls a l'interior d'un autobús quan intentava marxar de la localitat.En l'escorcoll d'aquest tercer detingut es va localitzar un telèfon mòbil que, segons les indagacions posteriors, va resultar que havia estat furtat a un altre jove a l'interior de la discoteca.D'altra banda, hores després, agents de la Policia Local de Tortosa van intervenir set telèfons mòbils que es trobaven en possessió d'una jove que intentava vendre'ls en un bar de Tortosa.Les gestions policials posteriors han permès localitzar els propietaris de dos d'aquests telèfons intervinguts els quals havien estat sostrets també a l'interior del local d'oci nocturn d'Amposta.Els agents també van poder determinar que els tres detinguts juntament amb la noia a la qual se li van intervenir els telèfons, formarien part d'un mateix grup delictiu.Posteriorment, durant el matí de diumenge els Mossos d'Esquadra van ser informats que s'havia produït un altre robatori violent a les rodalies de l'estació d'autobusos d'Amposta. En aquest dos joves van amenaçar amb una arma blanca un altre jove i li van sostreure unes sabatilles esportives.Els agents van iniciar la recerca dels autors i van poder aturar l'autobús on viatjaven els dos presumptes autors, un dels quals ja portava les sabatilles posades, i van ser detinguts.La investigació continua oberta per tal de localitzar altres possibles víctimes i no es descarten més detencions de persones relacionades amb aquests fets delictius.Els cinc detinguts han passat a disposició del jutjat de guàrdia d'Amposta i s'ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.