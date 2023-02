Surt a informació pública el projecte per construir una planta solar a Tivissa, Rasquera i Ginestar

El parc Greentarraco 1 tindrà 40,51 MW de potència i línies d'evacuació soterrades i costarà 20 MEUR

Actualitzada 01/02/2023 a les 14:30

L'empresa Greencells Producción Fotovoltaica 4 ha sol·licitat l'autorització administrativa prèvia, la de construcció i la del projecte d'actuació específica d'interès públic per fer una planta solar a Tivissa, Rasquera i Ginestar (Ribera d'Ebre). Aquest dimecres s'anuncia al DOGC que el projecte se sotmet a informació pública. Es tracta d'una central Greentarraco 1, de 73.380 panells fotovoltaics de 660 Wp de potència unitària i una potència instal·lada de 40,51 MW. Es projecta en terrenys de sòl no urbanitzable dels tres termes municipals i amb línies soterrades d'evacuació de 30 kV. La inversió prevista per construir aquesta planta fotovoltaica és de 20,43 milions d'euros.La publicació permet que, durant 30 dies, els afectats o interessats puguin consultar el projecte tècnic executiu, el projecte d'actuació específica, l'estudi d'impacte ambiental i la relació de béns i drets afectats. Ho poden fer a les oficines dels serveis territorials d'Acció Climàtica a les Terres de l'Ebre, al tauler virtual de la Generalitat, i formular al·legacions si ho consideren.La central solar fotovoltaica Greentarraco 1 comparteix infraestructures d'evacuació que no formen part d'aquest projecte. Són les subestacions Rasquera Nord i Rasquera Sud i la Plana Sant Jordi Ametlla i dues línies d'alta tensió aèries que connectarien amb la subestació existent Vandellòs.