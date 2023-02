Roquetes canviarà el clavegueram malmès d'un carrer per l'embús de tovalloletes humides

L'alcalde Ivan Garcia reclama a la ciutadania que faci un bon ús d'aquest producte i el llanci a les papereres

Actualitzada 01/02/2023 a les 16:36

L'Ajuntament de Roquetes (Baix Ebre) ha hagut d'obrir el carrer Sant Fermí per canviar tot el clavegueram, «una obra imprevista» que s'ha hagut d'assumir per l'embús i el col·lapse que provoquen a les canonades les tovalloletes humides que el veïnat llença als lavabos, de manera inadequada.L'alcalde Ivan Garcia ha fet una crida a la ciutadania perquè aquest producte es dipositi a les papereres i se'n faci un ús responsable. «Es generen molts embussos al clavegueram de la ciutat amb despeses innecessàries», ha insistit a través de les xarxes socials. El consistori també repara el carrer Pallarès, on s'havia enfonsat la canonada «que era molt antiga», i produïa molts problemes en el sistema de clavegueram i de distribució de l'aigua potable.