Renoven el passeig del parc Teodor González que comunica la Via Verda amb el centre de Tortosa

L'actuació permetrà recuperar les palmeres mortes per la plaga del morrut i millorar l'enllumenat

01/02/2023 a les 14:53

L'Ajuntament de Tortosa continua amb les millores del parc Teodor González, el pulmó verd de la ciutat. Les actuacions que s'han iniciat ara preveuen la millora de passeig, «molt usat», que connecta la Via Verda i l'antic pont roig del ferrocarril amb l'avinguda Generalitat, al centre de la ciutat. En aquest tram es reforça el terra amb sauló i s'hi planta nou arbrat -15 jacarandes de colors malves-. Als parterres del costat també es plantaran 21 palmeres per recuperar les que van morir amb la plaga del morrut i també noves plantes arbustives i vivaces. L'actuació té un cost de 40.000 euros dins de la partida de 225.000 euros per al parc municipal del pressupost del 2022. Inclou nou mobiliari urbà i el canvi de l'enllumenat.Com ha apuntat l'alcaldessa Meritxell Roigé, aquesta obra està «en la línia de tenir una ciutat més bonica i més verda» i dona continuïtat a les actuacions que s'han anat fent al parc Teodor González, com l'ensaulonat del passeig central i la millora del drenatge – «obres que no es veuen però són importants»-, la instal·lació de l'antiga font de la plaça de l'Ajuntament, la remodelació del llac vell i el nou parc infantil, o els nous parterres entorn de la màquina del Carrilet.L'alcaldessa ha remarcat aquesta «important aposta per pulmó verd de la ciutat» que continuarà amb la millora dels jardins i parterres del passeig central i la reordenació de l'entorn de la nau del parc, on també es reforçarà i millorarà la il·luminació. Roigé ha avançat que també es treballa per ampliar l'espai literari del Teodor González, i que es preveu comptar per Sant Jordi amb un nou espai sobre la figura del poeta Gerard Vergés.