El festival Cruïlla surt de Barcelona i celebrarà una edició a la Terra Alta

El cartell inclou les actuacions de MClan, Els Amics de les Arts, La Fúmiga, Dàmaris Gelabert i del Dj Miqui Puig

Actualitzada 31/01/2023 a les 16:48

El festival Cruïlla celebrarà una edició a Batea, a la comarca tarragonina de la Terra Alta, durant el cap de setmana del 22 i 23 d'abril, que organitzarà al costat de la Denominació d'Origen d'aquesta zona vinícola de Catalunya.El cartell d'aquesta primera edició del festival Cruïlla DO Terra Alta inclou les actuacions de MClan, Els Amics de les Arts, La Fúmiga, Dàmaris Gelabert i del Dj Miqui Puig, ha informat el consell regulador de la denominació d'origen.A més de la música, serà protagonista del festival el vi de la DO Terra Alta, que estarà molt present al recinte, especialment a l'espai Village, on els vins es podran maridar amb diferents propostes gastronòmiques.Amb el Cruïlla DO Terra Alta, la marca Cruïlla desembarca per primera vegada fora de la província de Barcelona, en les Terres de l'Ebre, en el que suposa una aposta pel territori per part de l'organització d'un certamen consolidat a la capital catalana i per la DO Terra Alta, que busca unir els seus vins amb la cultura.Gerard Birbe, director de Cruïlla DO Terra Alta, ha assenyalat en la presentació del certamen que en el festival «estem oberts a recórrer noves camins que ens facin descobrir noves cruïlles en les quals detenir-nos», per la qual cosa a l'abril portaran «un tast de la seva essència a una nova part del territori català».En aquest sentit, Joan Arrufí, president de la DO Terra Alta, ha afirmat que es tracta d'una aposta importantíssima per al territori, perquè «mai hi ha hagut una proposta així en les Terres de l'Ebre» en la qual «hem de maridar la cultura amb el vi, aquesta és la nostra intenció».