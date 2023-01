Descobreixen un abocador amb més de dues tones de restes d'uralita amb amiant al Perelló

El van trobar al costat del Parc Eòlic del municipi, en una zona classificada com a Reserva de la Biosfera

Actualitzada 31/01/2023 a les 09:46

Especialistes del Seprona de la Guàrdia Civil han localitzat en un paratge natural dins la Zona de Reserva de la Biosfera del Perelló, al costat del Parc Eòlic de la localitat, un perillós abocador incontrolat amb més de dues tones d'uralita amb amiant.Va ser descobert, quan els agents patrullaven per a la protecció del medi ambient a la comarca del Baix Ebre, en observar una gran quantitat de plaques d'uralita fetes amb fibrociment, abandonades sense cap senyalització, en una zona protegida del Perelló on els constava que no estaven feia un mes ja que havien patrullat la zona amb anterioritat.Després de practicar una primera anàlisi a la zona de la troballa, van comprovar que l'uralita estava fabricada amb amiant en bon estat, per la qual cosa se sospita que es pugui tractar d'una construcció recentment reformada per aquesta mateixa zona.L'amiant és un producte cancerigen prohibit a Espanya des de l'any 2002 i el nom uralita, realment en un nom comercial d'un material de construcció fet a base de ciment, fibres i asbest (amiant); respirar aquest asbest és summament perillós per a l'aparell respiratori, ja que pot provocar fibrosi pulmonar, càncer de pulmó i altres malalties greus de l'aparell respiratori.Les restes es van trobar a la intempèrie, sense tanca perimetral ni avisos, per la qual cosa era accessible a persones i animals; la mateixa retirada dels residus, l'ha de fer una empresa inscrita al Registre d'Empreses amb Risc d'amiant (RERA).De les actuacions practicades se'n va informar l'Agència de Residus de Catalunya, així com el Jutjat d'Instrucció de Guàrdia dels de Tortosa, ja que es podria haver incorregut en infracció penal.