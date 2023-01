Aquesta és la programació del festival Cruïlla que se celebrarà a la Terra Alta

La primera edició del festival omplirà la comarca de música i cultura per a tots els públics, amb un cartell de luxe que inclou diverses actuacions

Actualitzada 31/01/2023 a les 17:23

Primavera DO Terra Alta

Espai per als professionals

La Denominació d'Origen Terra Alta i Cruïlla han presentat aquest matí la que serà la primera edició del festival Cruïlla DO Terra Alta, que se celebrarà el cap de setmana del 22 i 23 d'abril a Batea, i que omplirà la comarca de música i cultura per a tots els públics, amb un cartell de luxe que inclou diverses actuacions.És el cas, per exemple, de MClan o Els Amics de les Arts, que actuaran el dissabte, 22 d'abril, de 19.00h a 01.00h de la matinada, amb la música del DJ Miqui Puig. D'altra banda, el torn de La Fúmiga i Dàmaris Gelabert –per als més petits– serà el diumenge, 23, d'11.00h a 16.00h.La primera edició del Cruïlla DO Terra Alta s'emmarca en la celebració de la Primavera DO Terra Alta, que concentrarà en una setmana diferents activitats enoculturals al territori. Així, coincidint amb la celebració del festival, dissabte 22, a Batea, tindrà lloc també una mostra de vins al llarg de tot el dia.Aquesta celebració de la Primavera arrencarà dijous 20 d'abril amb un sopar de gala a l'Església del Poble Vell de Corbera, on la DO Terra Alta celebrarà el seu 40è aniversari. En el marc d'aquest sopar es farà entrega també dels premis del tradicional Concurs de Vins amb DO Terra Alta, de manera que els assistents al Cruïlla puguin també tastar els vins guanyadors.Previ al sopar tindrà lloc un dels moments més esperats per la DO Terra Alta: la presentació del seu primer llibre fotogràfic, un projecte en el qual la DO ha posat molts esforços econòmics i humans, i en el qual porta treballant més de dos anys, i que per fi veurà la llum aquest any, amb una presentació espectacular, a l'alçada del projecte: un mapping que es projectarà sobre la façana de l'Església del Poble Vell.Els professionals també tindran el seu espai dins d'aquesta setmana de celebracions. I és que la DO Terra Alta recupera la jornada professional que tradicionalment s'ha celebrat a la comarca. Així, dilluns 24 serà el torn perquè els cellers puguin presentar els seus vins directament als professionals de la restauració i la distribució, així com a prescriptors i premsa especialitzada.I com a novetat, enguany des de la Ruta del Vi de la DO Terra Alta, s'organitzarà també una jornada per a professionals del turisme de tot l'Estat, perquè puguin conèixer de primera mà els cellers membres de la Ruta, i apropar-se a la comarca per conèixer-la en plena ebullició, tant culturalment com paisatgísticament.