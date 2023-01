El CAT reforça un tram de la canonada principal a l'Ametlla de Mar després de detectar anomalies

Actualment, s'està instal·lant fibra òptica que permet el monitoratge en temps real i en continu del conjunt de trams

Actualitzada 30/01/2023 a les 10:31

El sistema de monitoratge amb fibra òptica que està instal·lant el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) a la canonada principal ha permès detectar una anomalia a la xarxa de distribució al seu pas per l'Ametlla de Mar i és per això que s'ha programat una actuació per reforçar-la sense substituir-la.El punt on s'ha fet l'actuació està fora de la variant de l'Ametlla de Mar, unes obres que avancen a bon ritme i que permetran desviar l'actual traçat de la canonada principal en un tram de 375 metres a principis d'abril, evitant així el tram crític més proper a la planta potabilitzadora.A hores d'ara, la fibra està instal·lada en un 40% de la infraestructura, en un total de 34km (no consecutius), concretament en dos trams, el primer i més crític entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar i el segon tram entre l'Hospitalet de l'Infant i Cambrils. Aquesta setmana la fibra començarà a instal·lar-se entre l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet i fins a finals de juny de 2023 s'instal·laran els trams restants per arribar als 85 km totals.El sistema, pioner a Europa, permet el monitoratge en temps real i en continu del conjunt de trams que conformen la canonada de formigó i detecta tots els esdeveniments acústics relacionats amb la ruptura de les espires d'acer que poden desencadenar el deteriorament estructural de la infraestructura.