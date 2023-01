La junta de la Comunitat de Regants d'Ascó dimiteix en bloc per un deute de més de 20.000 euros

El president de l'entitat afirma que una minoria de socis es nega a pagar l'increment retroactiu de l'ús d'aigua, davant la pujada de la factura de la llum

Actualitzada 29/01/2023 a les 10:54

La junta de la Comunitat de Regants d'Ascó ha dimitit en bloc per un deute superior a 20.000 euros en la factura de la llum. Així ho ha afirmat el president de l'entitat, Josep Anton Serra, qui ha assenyalat una minoria de socis com a responsables d'aquesta situació. Davant la pujada del preu de l'energia, la comunitat va aprovar augmentar el preu de l'ús d'aigua de vuit mesos amb efectes retroactius. Segons Serra, la majoria dels socis van abonar aquest increment però una minoria s'hi va negar. En aquest context, l'empresa comercialitzadora d'electricitat ha tallat el servei al conjunt de la comunitat, la qual no té llum i, per tant, tampoc aigua. El pròxim 9 de febrer se celebrarà una assemblea per votar una nova junta.