Catalunya acaba amb una dècada d'aturada eòlica amb 4 parcs que sumen 101 MW

Naturgy ultima l'engegada de dos parcs eòlics més situats a la Terra Alta

Actualitzada 28/01/2023 a les 10:48

Catalunya acabarà aquest any amb una aturada en el desplegament de l'energia eòlica que s'ha allargat pràcticament una dècada gràcies a l'autorització de quatre parcs eòlics que sumen una potència instal·lada de 101,29 MW.Dos d'aquests parcs eòlics són de Naturgy i procedeixen de l'època de les anomenades zones de desenvolupament prioritari establertes pel tripartit l'any 2010, és a dir, del mapa eòlic de l'època.Naturgy ultima l'engegada d'aquests dos parcs eòlics, tots dos situats a les terres de l'Ebre, concretament a la comarca de la Terra Alta.Es tracta del parc d'Els Barrancs, de 22,98 MW de potència, que està situat en el municipi de Vilalba dels Arcs i que consta de sis aerogeneradors de 3,83 MW de potència cadascun.L'altre parc eòlic que engegarà de forma imminent Naturgy és el Punta Redona, segons dades de la Generalitat consultades per Efe.Aquest suma una potència instal·lada de 26,81 MW i consta de set aerogeneradors de 3,83 MW cadascun, i se situarà en els municipis de Batea, Vilalba dels Arcs i La Pobla de Massaluca.Naturgy ha invertit en ambdues instal·lacions gairebé 60 milions d'euros.El tercer parc eòlic també construït a Catalunya és el de Solans, amb una potència de 44 MW i que suma 20 aerogeneradors de 2,2 MW de potència cadascun, una instal·lació situada en aquest cas en els municipis lleidatans de La Granadella i Llardecans i que ha desenvolupat Eolia.Segons dades de la Generalitat, el quart parc eòlic autoritzat i ja completat es troba al Perelló (Baix Ebre).Es tracta d'una instal·lació de 7,5 MW, anomenada La Collada, i que suma dos aerogeneradors de 3,75 MW cadascun. En aquest cas, no obstant això, es tracta d'una repotenciació d'un parc ja existent que tenia un aerogenerador de 3 MW.L'últim parc eòlic obert fins ara a Catalunya d'una certa grandària data de 2013 i és el situat a la Serra de Vilobí, en els termes municipals de Fulleda i Tarrés, a la comarca dels Garrigues, amb 9 MW de potència instal·lada.Després d'aquest parc, solament al 2018 es va instal·lar un aerogenerador de 2,35 MW de potència a Pujalt (Alta Segarra), el primer aerogenerador promogut per iniciativa popular a Espanya.D'altra banda, aquesta setmana ha acabat el termini marcat pel Ministeri de Transició Ecològica perquè projectes renovables en tramitació obtinguessin la declaració d'impacte ambiental.En el cas de Catalunya, dels 101 projectes de renovables que van sortir a informació pública a partir de 2021, un total de 84, que sumen 1.739 MW de potència instal·lada, van obtenir resposta a la declaració d'impacte ambiental que sol·licitaven.En la gran majoria d'aquests casos la resposta de la Generalitat ha estat favorable o ben condicionada, mentre que en pocs casos hi ha hagut una negativa per part de l'administració.Pel que fa als altres 17 projectes renovables restants, que sumaven 542 MW, no han pogut completar aquest tràmit a temps, per la qual cosa aquests projectes decauran.La Generalitat tramita els projectes renovables d'una potència instal·lada inferior als 50 MW, ja que els superiors depenen del ministeri.