Tortosa ampliarà el teatre Felip Pedrell gràcies a 2,5 MEUR dels pressupostos de l'Estat

L'equipament comptarà amb una tercera sala que ha de servir per ampliar les propostes culturals de la ciutat

Actualitzada 28/11/2022 a les 21:00

L'Ajuntament de Tortosa ampliarà el teatre auditori Felip Pedrell gràcies a una partida de 2,5 milions d'euros provinents dels pressupostos generals de l'Estat. Una injecció econòmica que servirà per a la construcció d'una tercera sala – després d'anys de bloqueig per part de l'oposició -, així com per a la millora de l'equipament actual.D'altra banda, les esmenes als pressupostos de l'Estat també ajudaran a finançar dos projectes més a Tortosa. Es tracta de la supressió de barreres arquitectòniques a l'edifici de la UNED (amb una partida de 300.000 euros) i de l'altra, la construcció del casal de jubilats de Bítem, amb una partida de 250.000 euros.