Un vehicle no ha pogut esquivar el carregament de fruita i ha xocat contra aquest

Actualitzada 27/11/2022 a les 17:20

Un tractor que transportava taronges ha bolcat aquest migdia a la T-301, a l'altura de Tortosa. Un cotxe no ha pogut esquivar el transport de mercaderies, que s'ha quedat enmig de la via, i ha xocat contra el carregament de fruita.Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís sobre l'accident a les 13.15 hores i han enviat tres dotacions al lloc dels fets per retirar totes les taronges que impossibilitaven la circulació per la via.