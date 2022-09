El Delta de l'Ebre acull la fira ornitològica més important del Mediterrani

Èxit de convocatòria de les dues primeres jornades, amb les activitats i sortides guiades plenes de gom a gom

Actualitzada 25/09/2022 a les 10:30

El Delta de l'Ebre és, des d'aquest divendres, la capital dels amants i estudiosos dels ocells amb la vuitena edició del Delta Birding Festival. La fira ornitològica més important del Mediterrani està tenint una gran acollida. En el seu equador, els organitzadors estan molt satisfets per la resposta de públic. Aquest dissabte s'ha batut el rècord d'assistents en un dia, superant les 1.600 persones.El Festival segueix avui amb una graella de propostes molt atractiva per a famílies. Es durà a terme el tradicional alliberament d'aus, on els agents rurals junt amb els nens assistents deixaran en llibertat 5 xoriguers recuperats. A més, se li suma l'estrena del Delta Birding Festival Junior. Un espai en què les noves generacions d'ornitòlegs exposaran la seva visió sobre aquest món i explicaran els seus projectes. Es tracta d'una primícia a Europa en un festival d'aquestes característiques.Més d'un centenar de propostes pensades per a totes les edats omplen el programa del Delta Birding Festival que té lloc a MónNatura Delta, coorganitzat per Oryx, l'Institut Català d'Ornitologia (ICO), i la Fundació Catalunya La Pedrera. Un dels fets destacables del Delta Birding Festival és que continua essent l'únic festival a l'estat espanyol que destina el benefici econòmic de les entrades a projectes relacionats amb l'estudi i la conservació dels ocells i la natura. Enguany es tracta de la restauració ecològica dels Ullals de Panxa al Delta de l'Ebre.El Delta Birding Festival arriba a la seva vuitena edició, amb una gran èxit de convocatòria any rere any, i amb la previsió de superar els 2.500 visitants de la darrera edició i arribar a xifres prepandèmia amb més de 3.000 persones. Entre els assistents, provinents d'arreu del món, guanyen terreny cada cop més els estrangers.