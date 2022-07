El Govern destinarà 32,5 MEUR per ampliar l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Salut també ha demanat els informes a la CHE per a la construcció del nou centre hospitalari de les Terres de l'Ebre

El Govern ha habilitat una partida de 32,5 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. La licitació conjunta del projecte es farà l'últim trimestre d'aquest any i es preveu que les obres s'iniciïn l'any 2023 per poder-les tenir enllestides a finals de 2024 o principis de 2025. En la reunió del Consell de Direcció de l'Administració Territorial de les Terres de l'Ebre, el delegat Albert Salvadó ha explicat que el departament de Salut ha demanat a la Confederació Hidrografia de l'Ebre (CHE) els informes de viabilitat dels terrenys on s'ha d'ubicar el nou centre hospitalari ebrenc. En paral·lel, també ha reclamat la construcció del tercer carril a l'AP-7 en el tram ebrenc arran dels accidents d'aquest dilluns.«La necessitat urgent de tenir el tercer carril a l'AP-7 en el tram ebrenc, ja que el col·lapse és evident quan es produeix un accident i la sensació de risc quan hi circules fa prioritari adoptar mesures en aquesta via, tant pel que fa a la infraestructura com a altres actuacions estructurals en el transport de mercaderies», ha demanat Salvadó arran dels accidents als termes de l'Ampolla i Camarles d'aquest dilluns, als quals se sumen els sinistres de les últimes setmanes.En l'última reunió de Consell de Direcció, abans de l'aturada estival, també s'ha fet balanç d'algunes dades econòmiques rellevants del territori. A tall d'exemple, des del Departament d'Empresa i Treball s'han destinat 20,2 milions d'euros a programes d'impacte econòmic al territori: al teixit empresarial s'han atorgat 2,8 milions d'euros a les empreses que generen un impacte amb 400 llocs de treball i des de l'àrea de treball s'han destinat 1,1 milions d'euros a l'ocupació de 85 persones joves emprenedores, entre d'altres. Finalment, des de la delegació del Govern han destacat la rellevància de l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a l'artista ampostina Mari Chordà.