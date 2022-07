Continuen les tasques de recerca del noi que ha desaparegut mentre es banyava a l'Ebre

Bombers ha activat 11 dotacions i Mossos també es troba a la zona

Actualitzada 26/07/2022 a les 09:34

Els Bombers de la Generalitat han reprès aquest matí la recerca del jove que va desparéixer ahir mentre es banyava al riu Ebre, a una illeta, a l'alçada de Benissanet. L'avís el va donar un grup de joves amb el que anava el desaparegut d'uns vint anys. Quan els nois es van adonar que feia estona que no veien el company van avisar els cossos d'emergència, minuts després de les set. Els joves estaven a l'entorn del centre d'activitats físiques Omplidor.Bombers ha activat 11 dotacions, entre elles GRAE subaquàtics i dues barques. El cos ha explicat que buscarà per la zona més propera al darrer albirament, per un canal que hi ha a la zona i també pels marges del riu.Els Bombers, que també compten amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra, van haver d'aturar la recerca a la nit per manca de llum i de visibilitat tant als marges com a l'aigua, que estava remoguda i tèrbola.