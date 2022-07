Un ferit crític en un xoc de tres camions a l'AP-7 a l'Ampolla

Cinc vehicles també s'han accidentat prèviament a la mateixa via a l'altura de Camarles

Actualitzada 25/07/2022 a les 18:10

Una persona ha resultat ferida crítica en l'accident que s'ha produït a dos quarts de quatre d'aquest dilluns a l'AP-7 a l'altura de l'Ampolla (Baix Ebre) al punt quilomètric 310. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmat que el ferit, el conductor del mig, ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. En el sinistre, tres camions han xocat i un d'ells ha perdut la càrrega que transportava, segons el Servei Català de Trànsit. A hores d'ara, els serveis d'emergències continuen fent tasques per retirar les bigues que han caigut a la calçada i per netejar de la via. També es fan desviaments dels vehicles.



En aquest cas, les persones ferides han estat lleus. L'accident ha passat a dos quarts d'una d'aquest dilluns. Ara mateix, ja s'ha reobert el carril que s'havia tallat en sentit sud.

A banda d'aquest accident, cinc turismes també s'han encalçat al punt quilomètric 316, a Camarles.