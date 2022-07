Les empreses ebrenques preveuen créixer aquest 2022 malgrat la preocupació pels costos de l'energia

Més d'un centenar d'empreses del territori participen en l'Índex de Clima Empresarial i Innovació de la URV

Actualitzada 25/07/2022 a les 18:02

Les empreses de les Terres de l'Ebre confien majoritàriament seguir incrementant la seva producció al llarg d'aquest 2022 malgrat les preocupacions, sobretot, pels costos de l'energia i els carburants o l'increment de preu de les matèries primeres. Això es desprèn de l'Índex Clima Empresarial i Innovació de les Terres de l'Ebre corresponent a l'any 2021 i que inclou les expectatives per aquest 2022. L'estudi, basat en les respostes anònimes i qualitatives de més d'un centenar d'empreses del territori, assenyala els sectors turístics i de serveis com els més optimistes en aquesta línia. La percepció de 2021 va ser també de creixement de l'activitat malgrat la covid-19 i la manca de mà d'obra tècnica qualificada com a factors limitadors.