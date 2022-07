La 25a Festa del Renaixement de Tortosa tanca amb més entrades venudes que el 2019

Roigé destaca que no hi ha hagut incidències de seguretat ni cap cas d'agressió denunciat al punt lila

La 25a edició de la Festa del Renaixement de Tortosa ha tancat amb més entrades venudes que el 2019, gran part dels espectacles amb el cartell de complet i una excel·lent acceptació dels nous espais: la plaça de la Catedral, el Clos del Riu, el passeig del Castell i la plaça de l'Ajuntament. «Fem una valoració molt positiva. Es tracta d'una festa que esperàvem molt i s'ha demostrat que les entitats i la gent tenien moltes ganes de viure-la de manera intensa», ha reconegut l'alcaldessa i procuradora en cap de la Festa del Renaixement, Meritxell Roigé. En paral·lel, Roigé també ha volgut destacar la manca d'incidències de seguretat en els quatre dies de festa i que no s'hagi denunciat cap cas d'agressió ni assetjament sexual al punt lila.«També hem vist que per l'onada de calor la gent sortia més tard de casa, però això no ha generat aglomeracions», ha afegit la procuradora en cap i alcaldessa de Tortosa, que també ha volgut posar l'accent en la presència de nombrosos visitants estrangers. «Hem vist molts turistes francesos i anglesos, cosa que demostra que molts han vingut a conèixer i viure la Festa del Renaixement. Ha estat una edició molt bonica i molt positiva», ha reblat Roigé, que agraït la tasca de la comissió de festes, encapçalada pel regidor de la Festa del Renaixement, Domingo Tomàs. «Ha estat un treball en equip, ben supervisat i amb els espectacles escollits estratègicament», ha celebrat el mateix Tomàs.El regidor de la Festa del Renaixement ha ressaltat ubicacions com la torre de l'Homenatge del castell de la Suda per celebrar-hi la dansa aèria o la utilització novedosa del riu Ebre. «Estem molt contents dels espectacles, del nivell exhibit i també de la qualitat del nostre públic», ha conclòs Tomàs.