Un ferit lleu en xocar amb el seu cotxe a la C-42 a Tortosa

L'accident del jove, de 24 anys, ha obligat a tallar un carril i ha provocat retencions

Actualitzada 24/07/2022 a les 17:40

Un jove de 24 anys ha sofrit un accident aquest matí a la carretera C-42 a Tortosa. Segons informen els Bombers, la víctima anava conduint el seu cotxe quan va xocar amb un element de fora de la via. La col·lisió ha provocat ferides lleus al conductor i únic ocupant del vehicle.Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 11.31 hores i van enviar dues dotacions al lloc de l'accident. El jove, ferit lleu va rebre assistència mèdica per part dels Bombers, que també van haver de contenir el vessament de carburant del vehicle afectat amb un producte absorbent.L'accident ha obligat a tallar un carril de la C-42 a Tortosa direcció nord, per poder retirar el vehicle accidentat. Hi ha hagut mig quilòmetre de retenció. La carretera s'ha tornat a obrir totalment al voltant de les 13 hores.