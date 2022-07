Laura Vilagrà: «És imprescindible aquesta aliança entre el Govern i els ajuntaments del Priorat»

La consellera de la Presidència va visitar Ulldemolins, La Morera del Montsant, Escaladei i Poboleda aquest passat dissabte

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, va fer una visita territorial a la comarca del Priorat aquest passat dissabte. Durant el matí, va passar per Ulldemolins, La Morera del Montsant, Escaladei i Poboleda, per conèixer l'evolució de les obres del territori finançades amb el Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) del Govern de la Generalitat de Catalunya.



Segons la consellera, era «important visitar aquestes obres finançades amb el PUOSC» i veure que «s'han invertit molt bé aquests recursos a la comarca». I va afegir que «és imprescindible aquesta aliança entre el Govern de la Generalitat i els ajuntaments del país, i en aquest cas, els ajuntaments del Priorat».Durant la visita al Priorat, els municipis també van exposar les problemàtiques relacionades amb l'aigua a causa de la sequera. La consellera va assegurar que és també «una preocupació pel Govern de la Generalitat, perquè tenir aigua de boca i per a la pagesia és importantíssim, ens emportem deures per millorar aquesta situació».La ruta va començar al matí a Ulldemolins, on la consellera, acompanyada de l'alcalde i alguns regidors del consistori, van visitar diverses obres finançades amb el PUOSC, com ara algunes instal·lacions esportives i el Centre Cívic i Social.La visita va continuar a La Morera del Montsant, on van visitar les obres acabades del carrer la Font i del carrer Major, on s'ha d'iniciar la segona fase del projecte. A La Morera de Montsant, també es va fer una reunió de treball amb l'alcaldessa i l'equip de govern municipal per parlar sobre les futures millores del poble.El Local Social d'Escaladei va ser la següent parada, on es va poder veure en quin punt del projecte es troben les obres del local que donarà servei a tota la gent de la zona per dur a terme actes de diverses tipologies. I per acabar el matí, la consellera va arribar fins a Poboleda, on va acudir a plaça del Portal per veure l'estat final de la primera fase del projecte. Vilagrà també es va reunir amb l'alcalde i membres del consistori per continuar treballant braç a braç en els projectes prioritaris per a la ciutadania. En aquest sentit, la consellera de la Presidència va assegurar que ha volgut conèixer els reptes, i també projectes principals dels municipis, «perquè estem compromesos amb tot el territori, i volem que tothom gaudeixi dels millors serveis».