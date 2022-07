La Terra Alta commemora el 84è aniversari de la Batalla de l'Ebre

La Terra Alta ha commemorat el 84è aniversari de la Batalla de l'Ebre, una de les batalles més sagnants i cruentes de la Guerra Civil. «Avui recordem i reivindiquem les víctimes de la Guerra Civil però especialment les de la Batalla de l'Ebre, on hi vam perdre gairebé tota una generació del nostre país. Més de 10.000 baixes entre ferits, morts i desapareguts, pràcticament tot joves», ha assenyalat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que també ha defensat tirar endavant «amb el màxim consens parlamentari» la nova llei de memòria democràtica. «Una llei moderna que refon, actualitza i millora totes les lleis existents al nostre país en aquesta matèria i que posa el focus en la lluita antifeixista», ha justificat Ciuró.

L'acte, que tradicionalment se celebra a la Cota 705 de la Serra de Pàndols -on es troba el Monument a la Pau- s'ha hagut de traslladar al Casal Municipal la Pianola de Pinell de Brai, davant el risc d'incendi forestal. L'homenatge ha estat organitzat per l'Ajuntament del Pinell de Brai, el Consell Comarcal de la Terra Alta i el Consorci Memorial de la Batalla de l'Ebre (COMEBE). A més de la consellera de Justícia, hi ha intervingut l'alcaldessa del Pinell de Brai (Terra Alta), Eva Amposta, un dels supervivents de la Lleva del Biberó, Salvador Farrés, i un grup de joves del camp de treball del Pinell de Brai.

Aprofitant la presència dels representants dels joves del camp de treball de Pinell de Brai, Ciuró ha destacat la importància de difondre i promoure el coneixement de la memòria als més joves. «Com a demòcrates, tenim la obligació que la memòria arribi a les noves generacions, als joves, perquè coneguin el que va passar sense tergiversacions interessades i per evitar que fets com aquells es repeteixin», ha recalcat la consellera de Justícia. «En memòria democràtica no hi pot haver llei de parts, ja prou que durant dècades hem hagut de conviure amb una història oficial que poc tenia a veure amb la història real», ha etzibat Ciuró.