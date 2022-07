Un home mor en caure de la seva motocicleta a l'N-340 a Camarles

La víctima, de 51 anys, va ser traslladada a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

Un motorista ha mort després de patir aquest divendres a la nit un accident a l'N-340 a Camarles (Baix Ebre), segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 22.18 h i es van desplaçar al punt quilomètric 1.089,5 en sentit Camarles..

Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta va patir una caiguda a la via i el conductor i únic ocupant va resultar ferit greu i va ser traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, on posteriorment ha mort. Es tracta de R.S.L, un home de 51 anys.

Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, són 92 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, de les quals 22 motoristes.