UP carrega contra els ecologistes i exigeix solucions per salvar el Delta de l'Ebre

El sindicat reclama celeritat per a l'Estratègia Delta i lamenta que ERC no hagi forçat el govern espanyol a actuar

Actualitzada 22/07/2022 a les 14:44

Morfologia «innegociable»

Les mesures dures tornen a escena

Missatge contundent d'Unió de Pagesos en contra de l'estratègia per preservar el Delta de l'Ebre dels que anomenen «ecologistes radicals» i a favor d'executar de forma urgent mesures «contundents», sense excloure les dures, per salvar l'espai. Amb l'aigua fins els genolls, els dirigents del sindicat han entrat a la badia dels Alfacs per exigir que les administracions comenci ja a treballar sobre el terreny davant l'amenaça de desaparició del Delta davant del canvi climàtic. Creuen que l'Estratègia Delta del Govern recull bona part de les propostes del territori però dubten del seu desplegament fins el 2050. També han retret al Govern i ERC que no hagi utilitzat el seu poder polític al Congrés per forçar l'actuació estatal.Unió de Pagesos ha apujat considerablement el to del seu missatge reivindicatiu per a preservar el Delta de l'Ebre. Ho ha fet desmarcant-se ostensiblement del discurs que la gran majoria d'organitzacions ecologistes, la Plataforma en Defensa de l'Ebre o l'Associació Sediments –amb els quals el sindicat va fer causa comú per defensar l'Ebre del transvasament i el Pla Hidrològic Nacional- han defensat durant aquests últims temps, en la línia d'exigir solucions al trànsit sedimentari dels materials que queden retinguts als embassaments del tram final de l'Ebre per fer front a la regressió, la subsidència i els efectes del canvi climàtic.El sindicat agrari no rebutja la demanda de millorar l'arribada de sediments però creu que s'ha d'actuar de forma més urgent i contundent si es vol continuar produint arròs al Delta de l'Ebre i preservar la seva morfologia en el futur. Però la veuen del tot insuficient. «Hi ha un ecologisme radical que diu que el Delta ha de ser dinàmic. Si han de ser els processos naturals que donin la forma al Delta no anem bé. Aquí produïm 140 milions de quilos d'arròs a l'any. Som molts pagesos. Fa molts anys que fem aquesta feina i volem que els nostres fills la facin el dia de demà. Només amb dinamisme i sediments això no ho solucionarem. Cal actuar de forma rotunda», ha subratllat el responsable nacional del sector de l'arròs d'UP, Albert Pons.Un grup de militants del sindicat ha entrat a la badia dels Alfacs també amb una pancarta on es podia llegir «Ni un pam més enrere». El missatge vol expressar també el rebuig del sindicat a l'estratègia de fer retrocedir la línia costanera i ampliar la franja de terreny d'acomodament per contrarestar l'embat dels temporals i l'increment del nivell del mar previst. Un plantejament que terroritza la majoria dels arrossaires que consideren el manteniment de l'actual morfologia Deltaica com a «innegociable». Prenen el cas dels Països Baixos com a gran referent.«Al Delta els pagesos demanen el mateix. No que volen fer el Delta sinó que el volen preservar. Potser alguna gent que no viu d'això i només ho veu doncs si puja el mar m'aparto uns metres o quilòmetres però els que han de viure d'això o existeix o no: no hi ha mitges tintes, n'hi ha Delta o no n'hi ha. Unió de Pagesos aposta perquè sí que n'hi hagi i s'ha de fer tot el que sigui tècnicament i humanament possible. I ha de ser ràpid», ha subratllat el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball, qui ha reclamat celeritat i recursos des de les administracions com a decisió política prioritària.Consideren, a més, des del sindicat agrari que les mesures incloses pel Govern en la seva Estratègia Delta recullen les propostes fetes des del territori, si bé no totes. Dubten, però, que en l'horitzó del 2050 es puguin materialitzar quan els 6 milions d'euros compromesos el 2021 no s'han acabat executant.«Mentre uns veiem que temps al Delta se li està acabant, per als altres no els ve de 28 anys. Si el Mediterrani puja un metre, sent molt optimistes, si no som capaços de fer unes guardes tal com Déu mana, de res servirà el que fem. Fem aportacions de sorra, hi haurà un acomodament. Molt bé. Però el pròxim Gloria se l'emportarà. No podem dir que s'han de fer a base de pedra perquè se'ns enfaden. Però si només ho fem de sorra, el pròxim Gloria s'ho emportarà tot. Si hem de fer un pam ho fem, però ben fet», ha reblat Pons.Es tracta, resumeixen des del sindicat, de plantejar «una actuació contundent» o acabar perdent l'espai sota el mar, especialment després dels dubtes i mostres de descoordinació entre els governs estatal i de la Generalitat els últims anys. «No pot ser que un senyor que visqui en un despatx a 170 quilòmetres d'aquí i ens comenci a posar lleis. Això no funciona així. Si ens diguéssim Ricarda en comptes de Delta de l'Ebre potser ja ho tindríem solucionat», ha insistit el mateix responsable del sector de l'arròs d'UP.Els dirigents del sindicat tampoc han estalviat crítiques al govern espanyol, al de la Generalitat i a ERC, com a força política amb poder d'influència sobre algunes decisions estatals. «Han tingut una oportunitat d'or, com a força parlamentària decisiva a Madrid a l'hora d'aprovar els pressupostos, que li han passat per davant dels seus nassos. Però ha prevalgut més defensar una quota de català a una plataforma abans que el Delta. I ho hem de dir», ha tancat Pons, amb la senadora republicana de Deltebre, Vanessa Callau, escoltant la seva intervenció a escassos metres.