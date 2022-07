Busquen un home de 39 anys desaparegut a Tortosa el 14 de juny

Francisco Jiménez va agafar un tren de Barcelona fins l'estació de la capital del Baix Ebre, on va baixar, per visitar els seus germans

Actualitzada 22/07/2022 a les 08:45

L'Associació SOSDesaparecidos sol·licita la col·laboració ciutadana per trobar Francisco Jiménez Prieto, un home de 39 anys de Barcelona que va desaparèixer el 14 de juny passat a Tortosa.Francisco va desaparèixer quan feia un viatge amb tren des de Barcelona a Castelló, on pretenia visitar dos dels seus germans, amb residència en un càmping de la zona.Segons fonts familiars, Francisco hauria venut el seu telèfon mòbil per aconseguir els diners del bitllet, i que un cop iniciat el viatge hauria baixat a Tortosa per ser recollit pels seus parents. Tot i això, no van arribar a localitzar-lo. L'únic testimoni que el situa en aquest municipi és el d'un veí del lloc que va informar haver-lo vist en una benzinera.«Estem destrossats. Van passant els dies i no hi ha resposta. És molt estrany perquè el meu germà sempre avisava del lloc on era quan decidia marxar a algun lloc», afirma José, un dels sis germans que conformen la família Jiménez Prieto. «Pensem que li ha pogut passar una cosa dolenta perquè ell no actua així, mai no hauria desaparegut de forma voluntària».Per això, José Jiménez i la seva família sol·liciten l'ajuda dels Mossos d'Esquadra perquè el busquin i mirin els enregistraments de les càmeres de vigilància de l'estació de Tortosa «per si hagués pujat a un tren de tornada a Barcelona».L'entitat ha difós informació sobre la seva fesomia per intentar trobar-lo. Francisco fa 1'75 d'estatura i és de complexió normal, té barba, el cabell ros, els ulls blaus i diferents tatuatges. Quan va desaparèixer es trobava sense telèfon mòbil.Des d'aquest dijous 21 de juliol la seva alerta per desaparició es podrà visualitzar durant els propers tres dies a les pantalles dels més de 3.000 caixers automàtics que Euronet, entitat col·laboradora de l'Associació SOSDesaparecidos des del 2020, té distribuïts en punts estratègics del territori nacional, com ara estacions de tren o autobusos, aeroports i ports i centre de les ciutats.L'Associació SOSDesaparecidos recorda a la ciutadania que qualsevol informació la poden donar al telèfon d'emergències 112 i als mateixos números de l'Associació, disponibles les vint-i-quatre hores, 649 952 957 i 642 650 775, o enviant un correu electrònic a info@sosdesaparecidos.es