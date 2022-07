Un campus per tocar, cantar i ballar

El Poble Nou del Delta acollirà, del 26 al 30 de juliol, la 11a edició del Jotacampus, que enguany recordarà la figura de Pau Riba

Actualitzada 20/07/2022 a les 21:40

La setmana que ve arrenca al Poble Nou del Delta l'onzena edició del Jotacampus, l'Escola d'Estiu de l'Aula de Músiques de la Terra. Enguany, la programació inclou una oferta de fins a vint tallers de disciplines com el cant, la dansa, la instrumentació, la percussió corporal o la descoberta del Delta. A més, aquest any el campus recordarà la figura de Pau Riba i la seva incidència en la música i la cultura popular. Per aquest motiu, alguns dels tallers inclouran temes de la seva creació o influència, i també se li dedicarà la sessió especial de cloenda.

Com en les anteriors edicions, el Jotacampus compta amb un equip habitual de mestres com el dinamitzador cultural Josep Bertomeu Polet, l'acordionista Cati Plana, els cordistes Francesc Tomàs Panxito i Sergi Trenzano, el cantant Arturo Gaya i el percussionista Sergi Molina. A més, entre el professorat d'enguany s'incorporen el multiinstrumentista de vent Pau Puig i els dansaires Anna bastida i Pep Lizandra.

Com també és habitual, el Jotacampus tindrà convidats especials: els cantadors Carles Dénia i Ramon Manent, la pallassa Pepa Plana i el percussionista corporal Enric Pizà. Totes les activitats del programa se celebren en indrets d'El Poble Nou del Delta: l'Escola, l'Ajuntament, la Barraca i alguns dels seus patis interiors. Els tallers, que són de sis hores lectives, es fan en horari de 10 a 13 h. i de 16 a 19 h., i el programa inclou també diverses activitats extraordinàries, com el Concert inaugural amb Carles Dénia, campionats de morra i de bitlles catalanes o un vespre de ball a la plaça.

La proposta s'adreça a totes les persones majors de 18 anys. Els participants del campus acostumen a ser músics, mestres o persones interessades en la música d'arrel i la cultura popular. «En general, són persones que volen invertir uns dies de les seves vacances a aprendre i a treballar molt, però també a xalar i a descobrir el Delta», explica Arturo Gaya, coordinador pedagògic i mestre del Jotacampus. «Al final, som prop de setanta persones, entre alumnes i professorat, que acabem convivint durant cinc dies, i encara que cadascú fa les seves activitats, al final tot és molt compartit», destaca.

Opcions de participació

Les inscripcions encara estan obertes. Una de les opcions és el Tot Jotacampus, que inclou un taller diari (4 tallers) per un preu de 150 euros. També hi ha l'opció d'inscriure's a un, dos o tres tallers solts. En aquest cas, els participants també poden assistir a la sessió de cloenda i a alguna altra activitat extraordinària. El Jotacampus és una iniciativa de l'Aula de Músiques de la Terra, un projecte pedagògic amb 24 anys d'experiència a les Terres de l'Ebre, impulsat pel Centre d'Interpretació de la Jota a les Terres de l'Ebre. Per a més informació es pot consultar la pàgina web www.lajota.cat