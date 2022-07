Llibertat amb càrrecs per a un conductor begut que va provocar un accident a l'N-340 a Alcanar

El jutjat d'Amposta l'investiga pels suposats delictes de conducció temerària i sota la influència de l'alcohol

Actualitzada 20/07/2022 a les 16:48

El conductor de la furgoneta va quedar atrapat al vehicle i ferit lleu. També va resultar ferit lleu el detingut. Quan els agents van practicar l'alcoholèmia al conductor que va donar l'accident va donar un resultat de 0,89 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, molt per sobre del límit legal de 0,25. Davant de la gravetat dels fets i que no tingués residència acreditada a l'Estat espanyol –l'home té nacionalitat francesa-, els mossos el van detenir.

El conductor detingut pels Mossos d'Esquadra aquest dimarts al vespre per provocar un accident a l'N-340 a l'altura d'Alcanar anant begut ha sortit en llibertat amb càrrecs després de comparèixer al jutjat d'Amposta. Se l'investiga pels presumptes delictes de conducció temerària i sota els efectes de l'alcohol. Els fets van tenir lloc cap a les vuit del vespre quan, segons diversos testimonis, l'home va intentar una maniobra d'avançament múltiple mentre s'aproximaven diversos vehicles pel sentit contrari. Alguns d'aquests cotxes el van poder esquivar però, per evitar una col·lisió frontal, l'arrestat va avortar sobtadament la maniobra retornant al carril dret i encalçant pel darrera una furgoneta, fent-la sortir de la via.