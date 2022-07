El judici per l'accident de Freginals s'allargarà durant dos mesos i mig

La jutgessa del Penal de Tortosa convoca totes les parts el 15 de setembre per acordar la data d'inici

Actualitzada 20/07/2022 a les 09:46

Indemnitzacions de l'asseguradora

La vista oral del judici per l'accident d'autocar a l'AP-7 a Freginals (Montsià), que va deixar tretze víctimes mortals i 26 més de ferides la matinada del 19 de març de 2016, s'allargarà durant uns dos mesos i mig. Segons ha pogut saber l'ACN, aquesta és la previsió que fa la titular del jutjat penal número 1 de Tortosa, qui ha convocat totes les parts el pròxim 15 de setembre a una reunió per acordar la data concreta d'inici de la vista oral davant la complexitat per la multiplicitat d'acusacions particulars i perjudicats, amb domicilis en 26 països diferents arreu del món. Si abans no es produeix un acord de conformitat, a la banqueta dels acusats s'hi asseurà el conductor, Santiago R, per qui Fiscalia demana quatre anys de presó.En una interlocutòria emesa aquest 15 de juliol passat, la jutgessa del Penal número 1 de Tortosa, Ruth Blasco, admet la majoria dels mitjans de prova de cara al judici oral demanats als respectius escrits per les acusacions i la defensa –de la qual rebutja tres peticions per considerar-les innecessàries.En el decret que deriva d'aquesta interlocutòria, el jutjat preveu que la vista oral es pugui allargar fins a 78 dies hàbils, «aproximadament dos mesos i mig amb cinc dies d'assenyalament setmanals ininterromputs». Apunta la «gran complexitat» davant la «multiplicitat d'acusacions particulars i perjudicats» que, a més, resideixen majoritàriament a l'estranger: a Itàlia, Bèlgica, Palestina, República Txeca, Ucraïna, Polònia, Irlanda, Japó, Alemanya, Suïssa, Finlàndia, Perú, Suècia, Lituània, Hongria, Regne Unit, Macedònia, Turquia, Grècia, França, Eslovàquia, Àustria, Bulgària i l'Uzbekistan. El sumari de la causa, instruïda pel jutjat número 3 d'Amposta, consta de 24 toms. També hi figuren una seixantena de peces de persones perjudicades.Així les coses, i davant la necessitat d'«assegurar la celebració de la vista, evitant suspensions» i donar la «màxima celeritat possible per no allargar indegudament el procés», el jutjat Penal número 1 de Tortosa ha convocat la reunió. Tindrà lloc el dia 15 a la tarda a la sala d'audiències de l'antic edifici judicial de Tortosa i les parts podran assistir-hi de forma telemàtica. Hauran de decidir, en cas de no existir impediments ni acords de conformitat, les dates d'assenyalament per iniciar la vista.Tot plegat faria preveure que el judici podria acabar començant efectivament pocs dies després. L'acusat, el conductor de l'autocar, Santiago R, s'enfronta a una petició de quatre anys de presó per part de Fiscalia, a banda de les demandes de les acusacions particulars. Segons el ministeri públic, l'home va desatendre «de forma greu» les normes reguladores de la seguretat vial posant-se al volant del vehicle cansat i amb son.L'autocar traslladava de tornada un grup d'estudiants d'Erasmus de la Universitat de Barcelona que havien visitat la festa de les Falles de València. Diversos testimonis van relatar que conduïa de forma irregular, fent esses i anant d'un costat a l'altre del carril de circulació de l'autopista AP-7 en sentit nord. A l'altura de Freginals, es va desviar de la trajectòria, va sortir de la calçada i en l'intent de redreçar el rumb, el conductor hauria perdut el control impactant contra la mitjana i bolcant lateralment.Arran de l'accident van perdre la vida 13 dels 59 ocupants del vehicle. Cap d'elles no duia cordat el cinturó de seguretat i la majoria ocupaven, principalment, la part posterior del vehicle. Les víctimes mortals van ser set noies italianes -tres de 22 anys, dos de 21 anys, una de 23 i una altra de 25-, dues noies alemanyes de 20 i 25 anys, una noia francesa de 24 anys, una uzbeka de 20 anys, una austríaca de 24 anys i una romanesa de 23.A banda dels quatre anys de presó, el ministeri públic demana per al conductor sis anys de privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors, amb la pèrdua del permís de conduir, i 6 anys d'inhabilitació especial per a l'exercici de la professió de conductor professional. La companyia asseguradora GES ha indemnitzat totalment, per la via civil, els perjudicats directes per les 13 víctimes mortals del sinistre però els familiars mantenen l'exercici de la via penal. La companyia també va indemnitzar judicialment almenys també a diversos ferits. L'empresa per la qual treballava el conductor, Autocares Alejandro Tours, figura en el cas com a responsable civil subsidiària.La investigació judicial de l'accident es va allargar durant gairebé cinc anys. La causa s'havia arxivat en tres ocasions per part de diferents instructors que han passat el jutjat número 3 d'Amposta. Els recursos de les acusacions particulars i Fiscalia, però, han permès que el procediment segueixi endavant, sobretot després que l'octubre de 2019 l'Audiència de Tarragona decidís reobrir el cas i ordenés a la jutge que iniciés el procediment abreujat.