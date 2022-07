Desmantellen una xarxa de venda de vehicles amb el comptaquilòmetres manipulat

Fins ara s'han detectat 25 perjudicats i se'n calculen almenys 50 més

Actualitzada 20/07/2022 a les 13:55

La Policia Nacional ha desarticulat un grup organitzat dedicat a la manipulació del comptaquilòmetres de vehicles d'alta gamma i que eren venuts posteriorment a nivell nacional. S'han detingut els tres integrants per un delicte continuat d'Estafa i Falsedad Documental.La investigació s'inicia arran de la denúncia interposada per un ciutadà a Pamplona, ​​en què denunciava la suposada manipulació del comptaquilòmetres del seu vehicle d'alta gamma adquirit en un establiment del municipi de Deltebre.Es va poder esbrinar que gran part de les vendes realitzades per aquest establiment especialitzat en vehicles d'ocasió es tractaven de vehicles d'alta gamma provinents d'Alemanya.Aquest grup criminal estaria suposadament dedicant-se durant els últims anys, al que es coneix com «afaitar quilòmetres», pràctica que consistiria a reduir el nombre de quilometratge en una mitjana d'entre 100.000 i 300.000 km. Aquesta manipulació s'ha pogut confirmar en més de 25 vehicles i s'han identificat 50 vehicles més que podrien haver patit la mateixa manipulació, per la qual cosa la investigació continua oberta.El modus operandi consistia que els membres de l'organització es desplaçaven a Alemanya una o dues vegades al mes, on adquirien aquest tipus de vehicles, i després de portar-los a Espanya, eren modificats tècnicament amb una disminució del comptaquilòmetres força elevada, per ser posteriorment venuts. La majoria de vegades actuaven com a simples mediadors, cobrant una comissió i sense figurar aquests vehicles a nom de l'empresa investigada.Després dels registres practicats, tant als domicilis com a l'establiment comercial, s'ha intervingut nombrosa documentació de vehicles, material informàtic divers, 20.000 euros en efectiu i un dispositiu de diagnosi professional valorat en 4.500 euros. Aquest dispositiu habitualment és utilitzat pels tallers professionals per accedir a la centraleta del vehicle, i era usat per l'organització per modificar els paràmetres del quilometratge, el qual ha estat remès al laboratori de Policia Científica per estudiar-lo i analitzar-lo pericialment.Així mateix, en un dels registres es va intervenir un vehicle tipus furgoneta, a la qual se li havia reduït el nombre de quilòmetres i se li havia manipulat la fitxa tècnica alemanya, modificant-ne l'antiguitat en cinc anys.Es continua investigant els integrants d'aquest grup criminal per la seva possible implicació en un delicte fiscal dut a terme a través d'empreses creades amb aquesta finalitat, prenent declaració als nombrosos afectats i instruint-se diligències prèvies al Jutjat d'Instrucció de Tortosa.La investigació ha estat duta a terme de forma conjunta per la Comissaria General de Policia Judicial i per la Comissaria Local de Tortosa de Policia Nacional.