Front comú per exigir el desdoblament de l'N-420 a Gandesa

Front comú dels agents econòmics i socials per exigir el desdoblament de la nacional 420 entre Reus i Alcanyís (Baix Aragó). Els representants de les Cambres de Comerç de Reus, Terol, Tortosa i Valls s'han reunit aquest dilluns a Gandesa per reclamar la millora d'aquesta infraestructura, llargament reivindicada pels territoris. Les cambres consideren que el desdoblament és «vital» per al desenvolupament econòmic de la zona i per revertir el despoblament. Tots ells han tornat a demanar que es redacti l'estudi informatiu per conèixer la viabilitat del projecte després que s'aprovés una esmena en els pressupostos generals de l'Estat de l'any passat per fer possible l'informe. L'acte unitari previst per avui s'ha posposat fins a l'octubre.

Els representants de les Cambres de Comerç de Reus, Terol, Tortosa, conjuntament amb les de Valls, Lleida i Conca, s'han unit per reclamar el desdoblament de l'N-420. Segons el president de la cambra reusenca, Jordi Just, es tracta d'una via de comunicació «vital» per millorar la connexió entre el Port de Tarragona, des d'on es transporta cereals cap al Baix Aragó, així com perquè es tracta de la «sortida natural» de la indústria química per accedir a l'interior de la península. «El desdoblament és necessari per al desenvolupament econòmic del Matarranya, del Baix Terol, la Ribera d'Ebre, Terra Alta, Priorat i el Baix Camp i per evitar el despoblament de les nostres comarques fent zones de logística», ha afirmat Just.



En la mateixa línia s'ha posicionat el president de la Cambra de Terol, Antonio Santa Isabel, que ha reclamat voluntat política per fer l'autovia entre els dos territoris i ha destacat la gran quantitat de mercaderies que es mouen cap al Baix Terol. «Per Catalunya és molt positiu que tinguem una via d'accés directe des del Baix Aragó pel gran volum de mercaderies i perquè molta gent d'aquesta zona va de vacances al delta de l'Ebre, el desdoblament és molt important turísticament i econòmicament», ha remarcat Santa Isabel.Per la seva banda, el president de la Cambra de Tortosa, Francesc Faiges, ha considerat que és un dia «important» perquè el desdoblament de la nacional és «fonamental» per les Terres de l'Ebre. En paral·lel, tots ells han recalcat que l'autovia obriria una nova via ràpida d'accés fins a Madrid que estalviaria temps i quilòmetres respecte a l'actual traçat per Saragossa.Per tot plegat, els representants de les entitats han reclamat que es redacti l'estudi informatiu per determinar la viabilitat de projecte. «Quan s'han fet les radials de les autovies de les grans ciutats d'Espanya s'han executat 50 quilòmetres en sis mesos i no hi ha hagut cap problema amb l'orografia, quan això mateix ho traslladem a regions més petites o més pobres ens trobem que existeixen molts problemes», ha lamentat el president de la Cambra de Terol.Per això, han recordat que es va aprovar una esmena en els pressupostos generals de l'Estat de l'any passat, amb 287 vots a favor i cap en contra, per fer possible aquest informe. «Vam enviar una carta a la ministra de Transport perquè ens rebi i escolti, ens fa falta una autovia; crec que el ministeri hauria d'estudiar-ho», ha demanat Just. Aquest dilluns s'havia de celebrar un acte unitari amb tots els agents socials, econòmics i polítics, el qual s'ha posposat fins al 3 d'octubre.