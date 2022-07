Detenen un home a Gandesa per tràfic de drogues

Els Mossos van descobrir que el germà de l'arrestat cultivava 71 plantes de marihuana, el qual va ser denunciat

Actualitzada 18/07/2022 a les 12:45

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 14 de juliol a Gandesa un home, de 33 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.Els fets van ocórrer sobre les 02.00h del la matinada del mateix dia 14 durant un control preventiu es va muntar a la carretera N-420, just davant de l'estació d'autobusos de la localitat de Gandesa.Durant l'operatiu els agents van aturar un vehicle i en el moment d'adreçar-se al conductor van notar una forta olor a marihuana provinent de l'interior.En l'escorcoll del vehicle els policies van localitzar vuit garrafes d'adob líquid per a plantes així com diferents quantitats de substàncies estupefaents com cabdells de marihuana, haixix, cocaïna, èxtasi i nombroses bosses petites que presumptament serien per preparar dosis de substàncies. Els agents també van localitzar diners en efectiu, concretament 800 euros.Arran d'aquests fets l'home va quedar detingut per delicte contra la salut pública, en la seva modalitat de tràfic de drogues.Davant les sospites que el detingut pogués dedicar-se al cultiu il·legal de marihuana el agents van iniciar una sèrie d'indagacions que els van portar fins una finca familiar on el germà de l'arrestat cultivava 71 plantes de marihuana, per la qual cosa aquest últim va quedar denunciat penalment per un delicte contra la salut pública.El detingut va passar a disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Gandesa i l'autoritat judicial va decretar la seva llibertat amb càrrecs.